اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 06:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الداخلية الإيطالي يحذر من ظاهرة القرصنة البحرية للمتاجرين بالبشر

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 06:19 م
وزير الداخلية الإيطالي يحذر من ظاهرة القرصنة البحرية للمتاجرين بالبشر وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي
أ ش أ

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حذر وزير الداخلية الإيطالي، ماتّيو بيانتيدوزي، من ظاهرة "القرصنة البحرية" للمتاجرين بالبشر، مشيرا إلى أن منطقة البحر المتوسط شهدت مؤخرا قفزة خطيرة في النوعية الإجرامية من جانب المتاجرين بالبشر الذين ينهبون قوارب المهاجرين بعد سحبها إلى حدود المياه الإيطالية ويسرقون المحركات والهواتف المحمولة وغيرها.


وقال ماتيو -خلال مؤتمر مخصص لمكافحة الاتجار بالبشر نظمته المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء في بروكسل- إن السلطات القضائية الإيطالية تعاملت مع المسؤولين عن ارتكاب جريمة القرصنة البحرية الخطيرة، وكان ردها حازما وفوريا، وذلك بفضل نشر الأصول البحرية التابعة للحرس المالي وخفر السواحل للتحقق من هذه الأعمال المؤسفة وقمعها ومن ثم تقديم المجرمين إلى العدالة.


وأشار وزير الداخلية الإيطالي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، إلى أنه تم رصد أكثر من 100 قارب صيد، وتفتيش أكثر من 25 قاربا، ومصادرة أكثر من 60 محركا، واعتقال 21 مهربا، مؤكدا حرص الحكومة الإيطالية على تعزيز التعاون مع تونس وليبيا في هذا الشأن.







إيطاليا

وزارة الداخلية الإيطالية

القرصنة البحرية




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