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وزارة الداخلية ترد على منشور يحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:30 ص
وزارة الداخلية ترد على منشور يحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة الداخلية يحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لشركات المياه والكهرباء ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح، تواصل المركز  مع وزارة الداخلية، التي أكدت أن المنشور المشار إليه قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته من قبل. 
 
وأوضحت أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الادعاءات.
 
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الحكومة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

تشكيل عصابى

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