نيويورك تايمز: حملة مصر للقضاء على فيروس سى استثنائية فى حجمها ونجاحها

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن مصر نجحت فى القضاء على فيروس سى، وتحاول الآن مساعدة باقى دول أفريقيا فى التغلب عليه.

وتحدثت الصحيفة عن الشاب الغانى سليمانا موشا، الذى ظل على مدار سبع سنوات يضع كل أمواله فى حربه للشفاء من فيروس سى، وكان من المرضى النادرين الذين لم يكن علاجهم كافيا لهم، قبل أن يتلقى نبأ سار بأن حكومة بلاده تلقت تبرعا بدواء لعلاج فيروس سى، وأنه يمكنه الحصول على علاج بالمجان.

وفى غضون أسابيع، حصل موشا على الدواء. وفى أكتوبر، أظهر اختبار الدم شفائه من الفيروس، وهو ما أسره للغاية.

وجاء التبرع من مصر، التي كانت قبل سنوات قليلة صاحبة أعلى نسبة إصابة بفيروس سى فى العالم. فقد تم إصابة واحد من كل 10 مصريين بالفيروس بشكل مزمن، بما قدر بـ 9 مليون مصري. وقالت نيويورك تايمز إن مصر، وفى حملة صحية استثنائية فى حجمها ونجاحها، قامت بإجراء اختبار لشعبها بالكامل، وعقدت اتفاقات للحصول على كمية هائلة من الدواء وتم شفاء الجميع تقريبا من الفيروس.

ونقلت نيويورك تايمز عن د. جون وارد، مدير التحالف من أجل القضاء العالمى على فيروس سى، إن ما فعلته مصر يعد واحدا من أعظم الإنجازات على الإطلاق فى الصحة العامة.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن مصر فى طريقها لأن تصبح أول دولة فى العالم تحقق هدف منظمة الصحة العالمية بالقضاء على فيروس سى، وتحول انتصارها إلى حملة "دبلوماسية الصحة"، وتعهدت بالتبرع بالدواء ومشاركة الخبرة بهدف معالجة مليون مريض أفريقى.

ووصفت نيويورك تايمز ما تقوم به مصر بالبادرة غير المعتدة فى عالم الصحة الجنوبى، الذى عادة ما تتلقى فيه الدول النامية السخاء من الدول الأعلى دخلا.