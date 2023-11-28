نتائج مباريات المجموعة الثانية من «دورى حياة كريمة» بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد ملعب نادي سخا مباريات دورى «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ ، دوري خماسي كرة القدم بقرى حياة كريمة بين فرق المجموعة "ب" «روينة والنطاف والروضة و محلة موسى» تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالقرى التى لا تتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار "مونديال حياة كريمة" ضمن المبادرة الرئاسية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن مباريات اليوم أسفرت عن فوز روينة على محلة موسى بـ3 أهداف مقابل هدف واحد، وفوز النطاف على الروضة ب4 أهداف مقابل هدف واحد، وفوز روينة بهدفين نظيفين على فريق الروضة، مضيفاً أن دورى حياة كريمة يجرى بين قرى المراكز الإدارية الأربعة " كفر الشيخ، دسوق، سيدى سالم، الحامول" يشارك به 32 فريق و 256 لاعب من سن 16 حتى 25 عام من شهر نوفمبر حتى نهاية إبريل 2024 .

تستمر مباريات دوري حياة كريمة، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازى، مدير إدارة التنمية الرياضية، وفتحى جبر، مدير إدارة شباب كفر الشيخ، مباريات الدورى من تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ويتكون كل فريق من 8 لاعبين منهم 5 لاعب أساسى و 2 احتياطي و مدرب وتقسم الفرق إلى أربعة مجموعات و يتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.