نائب محافظ القاهرة توجه برفع حالة الاستعداد وتجهيز المقار الانتخابية ومحيطها

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في جولة ميدانية عدد من اللجان والتي ستكون مقرا لاستقبال السادة المواطنين لاجراء الانتخابات بها للوقوف على درجة الإستعدادات بها ورفع كفاءتها طبقا لتعليمات محافظ القاهرة والتوجيه لدي جميع الأجهزة التنفيذية على جميع المستويات برفع حالة الاستعداد للقصوى لتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وكذا تجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

جاء ذلك أثناء تفقدها للجنة مدرسة عين الصيرة الابتدائية وعدد من اللجان بنطاق حي مصر القديمة بحضور اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس الحي وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنها أصدرت توجيهاتها لرؤساء الأحياء بتقديم كل اوجه الدعم والقيام بالدور المنوط به على أكمل وجه لخروج العرس الانتخابى بالمظهر اللائق والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم من خلال الاطمئنان على جاهزية المقرات ومتابعة رفع كفاءتها و التي تم اختيارها لعقد الانتخابات بها، موجه باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

كما شددت على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين ومنها تكثيف اعمال النظافة ورفع كافة المخلفات داخل المقار الانتخابية وبمحيطها الى جانب رفع كفاءة ارصفة المداخل والمخارج وتركيب الانترلوك بها تيسيرا على المواطنين للوصول للمقرات بسهولة ويسر خاصة لكبار السن وذوى الهمم مع عمل مظلات وتوفير مبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

ووجهت برفع كافة الإشغالات والمخالفات التي تعوق الوصول للجان من خلال الحملات اليومية المكثفة ورفع كفاءة الإنارة واستمرار الجولات الميدانية لرؤساء الأحياء ولمسئولي المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات لمتابعة كافة التجهيزات الخاصة بالمقرات الانتخابية والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية تلك المقرات لاستقبال الناخبين وممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وفي نفس السياق وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم بتوفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

الجدير بالذكر ان عملية الاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية بداخل البلاد تجرى على مدار أيام( 10و 11و 12 ديسمبر المقبل)، وتسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى ( أيام 1 و 2 و3 من نفس الشهر.