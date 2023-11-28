اليوم السابع
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مصرع مسنة صدمتها سيارة أعلى الطريق فى الجيزة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 12:36 م
مصرع مسنة صدمتها سيارة أعلى الطريق فى الجيزة مصرع سيدة في حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقيت سيدة مسنة مصرعها بعدما اصطدمت بها سيارة مسرعة، أعلى الطريق نطاق قسم الجيزة وتم نقل المتوفية إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وفور تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابة فى شارع مراد نطاق قسم الجيزة، انتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بمسنة مما تسبب فى وفاتها.

تم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة فى الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 







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