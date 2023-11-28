اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:18 م
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مصرع شخصين صدمتهما سيارة أعلى الطريق فى مدينة الشيخ زايد

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:01 م
مصرع شخصين صدمتهما سيارة أعلى الطريق فى مدينة الشيخ زايد اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخصان مصرعهما فى حادث مرورى بعدما صدمتهم سيارة أثناء عبورهما للطريق فى مدينة الشيخ زايد وتم نقل المتوفين إلى المستشفى، وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

وفور تلقى بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص فى الطريق بمدينة الشيخ زايد ؛ وعلي الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى المكان، و تبين وفاة شخصان اثناء عبورهم للطريق مما أدى الى توقف المرور وجري نقل المتوفين إلى المستشفى فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 

 







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