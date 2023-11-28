مدير مستشفى الصداقة بغزة: 6 آلاف فلسطينى مفقود تحت الأنقاض حتى الآن.. فيديو

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي بغزة، إن الوضع الصحفي في غزة كارثى بكل المقاييس، ولم يتبق فى القطاع سوى 4 مستشفيات أهلية صغيرة لخدمة السكان فى شمال غزة التى ما زال بها نحو 800 ألف مواطن رغم تهدم بيوتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية من خان يونس مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عدد كبير عاد من جنوب غزة إلى أرضه في شمالها، خلال الهدنة مهما كانت المخاطر التي سيتعرض لها.

وأوضح أن الهدنة كسرت حدة الهجوم، لكن النية مبيتة أن يقتل الاحتلال أهل غزة أو يهجرهم، وكنا نتمنى السماح لأهل غزة من الجنوب الذهاب للشمال لمساعدة أهل الشمال في انتشال جثث أهاليهم، ومازال في غزة 6 آلاف مفقود تحت الأنقاض حتى الآن.