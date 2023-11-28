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محاكمة المتهم بخطف طالب بسبب خلافات مع والده بالزيتون اليوم

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 05:00 ص
محاكمة المتهم بخطف طالب بسبب خلافات مع والده بالزيتون اليوم محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة،محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون .
 
وكانت التحقيقات كشفت ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.
 





 
 
 





 
 

 







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