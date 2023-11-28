محافظ كفر الشيخ: نتعاون مع الجامعة لتحقيق التنمية المنشودة بمختلف المجالات

كفر الشيخ - محمد سليمان

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، باجتماع مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، وتحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأساتذة جامعة كفر الشيخ.

فى بداية الجلسة رحب رئيس الجامعة بمحافظ كفر الشيخ لحضوره اجتماع المجلس، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والاستعانة بخبرات الجامعة في إقامة العديد من المشروعات بالمحافظة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لحرصه على الحضور وتبنيه لقضايا الجامعة والتعاون المستمر بين المحافظة والجامعة، ودورها في التنمية والتنوير والتثقيف.

وقال محافظ كفرالشيخ، يسعدنى ويشرفنى دائما أن أشارك في مجلس الجامعة، وسط علماء جامعة كفرالشيخ، للتعاون في جميع المجالات لتحقيق الصالح العام وتنمية المجتمع، مؤكداً على دعمه الكامل للجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة شريك أساسى فى نجاح المشروعات القومية التي تقام على أرض المحافظة، باعتبارها الذراع الأيمن للتنمية الشاملة.

وأوصى محافظ كفرالشيخ، بتأهيل وتعزيز الهوية الوطنية للخريجين، والحفاظ على المستوى الذي حققته الجامعة محلياً وعربياً ودولياً لكونها منارة للتعليم والبحث العلمي، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التعليم ورفع مستوى خريجى الجامعات المصرية.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة كفرالشيخ، على التعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة، وسبل التعاون المشترك لخدمة المجتمع، مصرحاً أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة أهالي محافظة كفر الشيخ من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنمية المحافظة.