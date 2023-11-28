محافظ كفر الشيخ: إنشاء مستشفى ومدارس دولية على مساحة 17 فدانا

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، ضرورة المشاركة فى الاستحقاق الدستورى القادم، والذى يأتى فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يضمن التصويت بحرية لمن يستحقون تمثيل الشعب، لافتًا إلى أن المشاركة لدعم العملية الديمقراطية، بهدف استكمال مسيرة التنمية الشاملة فى مختلف الميادين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.‏

جاء ذلك خلال عقد مجلس جامعة كفر الشيخ، جلسته الشهرية، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبرى، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانونى للجامعة.

كما قدم رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة للدكتور بسيونى هليل لصدور القرار الجمهورى بتعيينه عميدًا لكلية الطب البيطرى، والدكتور صباح ابو الفتوح لتكليفها للقيام بأعمال عميد كلية التمريض، والدكتور نجلاء الاشرف لتكليفها للقيام بأعمال عميد كلية التربية النوعية، متمنيًا التوفيق لجميع عمداء الكليات، مشيدًا بالجهود الكبيرة التى توليها القيادة السياسية فى توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما وجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، أيضًا، بتكثيف جهود الجامعة مؤكدًا استمرار الجامعة فى إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية فى بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار المحافظة فى إقامة العديد من المشروعات القومية داخل المحافظة خلال الفترة القادمة، كما سيتم إقامة العديد من المناطق اللوجستيه، وبناء مستشفى عام جديد على مساحة 10 أفدنة لخدمة أهالى المحافظة، وبناء مدارس دولية على مساحة 7 أفدنة، وأن محافظة كفر الشيخ تشهد زخمًا كبيرًا خلال هذه الفترة حيث أصبحت محط أنظار الجميع.

كما أشاد محافظ كفر الشيخ، بالدور التثقيفى والتوعوى الذى تقوم به الجامعة اتجاه طلابها بضرورة المشاركة فى الاستحقاق الدستورى فى ظل مرحلة هامة ودقيقة تمر بها الدولة المصرية وتحديات ضخمة فى ظل أزمة اقتصادية عالمية عانت منها مختلف دول العالم، ما يتوجب علينا جميعا القيام بواجبنا الوطنى بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وأن نضع المشاركة نصب أعيننا باعتبارها مسئولية تجاه وطننا لا ينبغى أن نتخلى عنها، مستهدفين رفعة وتقدم بلدنا والدفع بها إلى الأمام.