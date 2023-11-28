محافظ بورسعيد: ندعم المستثمر الجاد للتوسع فى المشروعات الصناعية

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين، بحضور مجلس إدارة المنطقة الصناعية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وتابع محافظ بورسعيد، سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك ضمن خطة المحافظة لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الصناعي قبل نهاية العام الحالي، في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، لافتا إلى أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حيث تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة، مشيرا أن المحافظة أصبحت تستقبل مستثمرين من داخل مصر وخارجها لتنفيذ استثمارات عملاقة على أرض بورسعيد، بعد التطور الكبير في البنية التحتية بالمحافظة، وتنفيذ خطوات التنمية المستدامة على أرضها.