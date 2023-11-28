محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم، الثلاثاء، حملة مكبرة للنظافة والإشغالات لاستعادة الانضباط والمظهر الحضارى لشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، لرفع تراكمات القمامة الموجودة ورفع السيارات المتهالكة بالجزر الوسطي بالشارع، وإزالة التندات المخالفة وبدون ترخيص ورفع جميع المظاهر العشوائية التي تشوه المظهر الحضاري وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

شارك في الحملة كل من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء عبد الفتاح القصاص حكمدار أمن القليوبية، واللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء سامح أبو الفتوح مساعد مدير أمن القليوبية، والعقيد هيثم حجازي، والمقدم أحمد الشعراوي مأمور قسم قليوب، وعدد من ضباط المرور والأمن العام بمديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة، اليوم، من تطهير شارع عرابي من الإشغالات والمخالفات حيث تم رفع جميع السيارات المعطلة والمتهالكة الموجودة بالجزيرة الوسطي بطول الشارع والتحفظ عليها في الأماكن المخصصة، كما تم منع انتظار السيارات أيضا بالجزر الوسطي والتنبيه علي أصحاب السيارات بالالتزام بالانتظار علي الجانب الأيمن فقط ومن يخالف سيتعرض للمسائلة القانونية.

كما تمكنت الحملة، أيضا من إزالة التندات المخالفة أمام المحال التجارية وإزالة الأكشاك المخالفة وإزالة فروشات الباعة الجائلين التى كانت تتسبب في تشويه المظهر الحضارى وعرقلة المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر بالمخالفات لتحقيق الردع العام.

وأكد المحافظ، أنه لن يسمح بأي اشغالات بالشارع مرة أخرى للتيسير علي المواطنين والعمل علي راحتهم، مشيرا إلى أنه خلال حملة اليوم تم رفع أكثر 600 طن قمامة بالشارع تم نقلهم إلي المقلب الوسيط، كما وجه المحافظ باستمرار أعمال النظافة بالشارع ورفع التراكمات أولا بأول.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة تسعي جاهدة لتحسين منظومة النظافة بالمدينة من خلال تفعيل الجمع السكني لمنع تواجد القمامة بالشارع ومنع ظاهرة النباشين والعربات الكارو.