محافظ القليوبية يشهد استلام دفعة مستلزمات المعدات لمجابهة الأزمات

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم، استلام دفعة من مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات من الكاوتش والبطاريات استعدادا لمجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية.

وتابعت المحافظة، في بيان لها، أنه يأتي ذلك من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي أي أزمة أو كارثة طبيعية وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وتفقد المحافظ، الدفعة الأولي من مستلزمات الكاوتش التي تم استلامها اليوم لتدعيم ورفع كفاءة المعدات وتشمل 252 إطار كاوتش كامل لتشغيل وإصلاح 42 سيارة المستخدمة في الأزمات والكوارث، وهي سيارات شفط مياه الأمطار وسيارات أبراج الكهرباء وسيارات قلاب 6 متر وغيرها، وتوريد 76 إطار كاوتش مقاسات مختلفة في لوادر مقاسات مختلفة، كما تم توريد عدد 255 بطارية 80 أمبير 12 فولت جافة، وتوريد 128 بطارية 100 أمبير 12 فولت جافة، وذلك لدعم معدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن علي مستوي المحافظة.

وأكد المحافظ، أن هناك جهود مكثفة للحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل.

وأوضح المحافظ، أنه خلال الشهر الجاري سيتم توريد دفعة أخري من البطاريات والكاوتش لتدعيم الحملات الميكانيكية التابعة للمحافظة لتعمل بكفاءة 100%، لينعكس علي الأداء العام في قطاع النظافة والتجميل وإدارة الأزمات التي تواجه المحافظة خاصة ونحن في موسم الأمطار والسيول.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء أحمد سيف الدين رئيس شركة وادي النيل، ومنال معوض مدير عام الشئون المالية، وعفاف سمير صبحي مدير التعاقدات، ومحمد رجب مدير عام التخطيط والمتابعة.