محافظ الغربية يتفقد مشروع تطوير عمارات الأوقاف بالعجيزى

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

وأشار إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل، وإنشاء المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الشوارع، وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة، لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية مساء اليوم لتفقد عمارات الأوقاف بالعجيزي ومشروع محطة البيض.

بدأت الجولة بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع المحافظ استمرار الأعمال داخل الموقع العام للمشروع والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا، حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وطلاء واجهات 36 عمارة يقطنها أكثر من 800 أسرة لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتابع المحافظ أعمال فرد السن لمنطقة العمارات تمهيدًا لأعمال الرصف بالمنطقة، لتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.