محافظ الدقهلية: 24 لجنة عامة و947 فرعية و663 مقرا لانتخابات الرئاسة.. صور

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن لجان المرور على اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة مستمرة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وقال مختار إن الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغتربا.

وفى هذا الصدد تابع "مختار" أعمال المرور على اللجان الانتخابية بمركز ومدينة منية النصر باشراف ومتابعة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر، الذى أوضح أن إجمالى عدد المقرات الانتخابية بمنية النصر 24 مقرا تضم 35 لجنة فرعية، مشيرا إلى أنه تم المرور علي لجان مدرسة مازن القلا الابتدائية ولجان مدرسة مصطفي حكم الاعدادية واللجنة العامة بمقر مدرسة بدير الحديدي حيث تم التأكد من كافة التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية وتم تذليل العقبات وتوفير كل الاحتياجات اللازمة باللجان لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه والتيسير علي المواطنين للادلاء بأصواتهم.

وقال "مختار" أدعوا أبناء الدقهلية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري، مؤكدا أن الدقهلية دائما تأتى فى المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا مااثبته ابناء الدقهلية في الاعوام الماضية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كل الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بكل اللجان الانتخابية بالمحافظات.