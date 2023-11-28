مايا مرسى: منتدى أوزباكستان أتاح فرصة لتبادل الخبرات بين دول التعاون الإسلامى

كتب محمود راغب

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة ، في فعاليات المؤتمر الصحفى الى تم تنظيمه في ختام المنتدى الدولي حول "خبرة أوزباكستان والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دعم المرأة"، الذى نظمته منظمة التعاون الاسلامى بالتعاون مع جمهورية اوزباكستان ، بحضور بارببويفا أوزودا رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في اوزباكستان ، والسفير طارق بخيت، مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية، والسيدة مريم العزمي - أمين عام مجلس الأسرة بالكويت ، وذلك بالعاصمة سمرقند – أوزباكستان، خلال يومى 22-23 نوفمبر 2023 .

ووجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر إلى منظمة التعاون الإسلامي وإلى جمهورية أوزباكستان على تنظيم هذا المنتدى الهام الذى اتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين دول المنظمة بشأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وفى الوصول الى المواقع القيادية ومواقع اتخاذ القرار.

وقد شارك في المنتدى ممثلون عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلون عن المنظمات الدولية، والمسؤولون في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، لتنمية المرأة، ومكتب الأمم المتحدة وهياكلها في أوزبكستان، بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة الحكومية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعنية مع قضايا الأسرة والمرأة.