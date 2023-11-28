مؤتمر للمصريين الأحرار بأسيوط لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

أسيوط - هيثم البدرى

عقد حزب المصريين الأحرار بأسيوط، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بحضور الآلاف من أبناء مركز ساحل سليم لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وقال محمد أبوعين أمين شباب المصريين الأحرار بقطاع جنوب الصعيد ومحافظة أسيوط، إنه طبقا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالمشاركة الفعالة واستهداف جميع الفئات والتحدث معهم عن الإنجازات التي حققها الرئيس السيسى وتوعيتهم عن المؤامرات الخارجية التى تحيط به مصر، وإنما الرئيس السيسى قادر على إدارة البلاد في المرحلة القادمة أنه ذو خبرات عديدة في جميع المجالات.

وناشد الشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، الحضور بالخروج يوم الاقتراع لانتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لأنه رجل المرحلة، وحرص كل الحرص في الحفاظ على الدولة المصرية ومساندتها وهو من تحمل المسؤولية الكبيرة وانحاز للشعب المصري في 30 يونيو وهو من حافظ علي مصر من التقسيم والسقوط كما حدث في بعض بلاد الجوار.

وأوضح الشيخ ممتاز العريان عضو لجنة المصالحات بمركز البدارى وساحل سليم ان السيد الرئيس السيسى رجل الامن والامان والتنمية والاستقرار ورجل الخير والاخلاص والوفاء فنعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقيادة الجمهورية الجديدة لانه حقق العديد من الإنجازات في شتى المجالات الواضحة للجميع كوضوح الشمس، ودعم قواتنا المسلحة بكل الوسائل لانه رجل ذو خبرات وتجارب عديدة وقادر على إدارة وحماية للبلاد والتصدى لكل عدو.

وقال اللواء محمد العسقلاني مساعد مدير أمن أسيوط سابقا تحدث عن الإنجازات في مجال قطاع الأمن والأمان والاستقرار والسلام التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسى وخاصة القضية الفلسطينية التي تعامل معها بكل حسم وخبرة وناشد الحاضرين بالخروج يوم الانتخابات لتأييد السيسى لفترة رئاسية جديدة.