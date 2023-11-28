لو حامل وعندك برد.. 5 علاجات منزلية تخفف الأعراض

بسبب تقلبات الطقس تزداد فرص تعرض إصابة الحوامل لنزلات البرد، وبسبب الحمل لا تستطيع تناول أي علاجات دون الرجوع للطبيب، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل العلاجات المنزلية الطبيعية لهن، وفقا لموقع healthshots.

أبرز العلاجات المنزلية للحوامل:

​- ترطيب الجسم

- استنشاق البخار

-الراحة

-الغرغرة بالماء المالح الدافئ

- تناول العسل والليمون

ووفقا للتقرير، فإن إصابة الحوامل بالبرد أو الأنفلونزا يمكن أن تؤثر على الجنين، وخاصة إذا أصيبت بارتفاع حرارة الجسم خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل، فذلك يعرض الجنين للعيوب الخلقية في الجهاز التنفسي، ولذا في حالة ظهور أعراض شديدة ييجب توخي الحذر والذهاب مباشرة للطبيب للسيطرة على الأعراض.الإكثار من تناول السوائل كالماء والعصائر الطازجة يعد حيلة جيدة لتهدئة الحلق، وترطيبه.استنشاق البخار لتخفيف الاحتقان، وعلاج سيلان الأنف.أثبتت الدراسات الطبية، أن الراحة بشكل عام عند الإصابة بنزلات البرد أوالأنفلونزا لها دور فعال في سرعة الشفاء، وللحامل بشكل خاص لأن الراحة تساهم بشكل ملحوظ في تعافي الجسم.عندما تصاب بالبرد، فيتعرض الحلق للألم الشديد، ولذا يمكنك علاج هذا الأمر بالغرغرة بالماء المالح 3 مرات يوميا.

العسل والليمون مليئان بالعناصر الغذائية، لذا فإن خلطهما في الماء الدافئ يمكن أن يعمل كعلاج طبيعي للسعال.

أبرز وأهم النصائح التي تقلل فرص الإصابة بنزلات البرد خلال الحمل: