اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:08 م
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لو حامل وعندك برد.. 5 علاجات منزلية تخفف الأعراض

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:00 م
لو حامل وعندك برد.. 5 علاجات منزلية تخفف الأعراض نزلات البرد - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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بسبب تقلبات الطقس تزداد فرص تعرض إصابة الحوامل لنزلات البرد، وبسبب الحمل لا تستطيع تناول أي علاجات دون الرجوع للطبيب، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل العلاجات المنزلية الطبيعية لهن، وفقا لموقع healthshots. 
 
ووفقا للتقرير، فإن إصابة الحوامل بالبرد  أو الأنفلونزا يمكن أن تؤثر على الجنين، وخاصة إذا أصيبت بارتفاع حرارة الجسم خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل، فذلك يعرض الجنين للعيوب الخلقية في الجهاز التنفسي، ولذا في حالة ظهور أعراض شديدة ييجب توخي الحذر والذهاب مباشرة للطبيب للسيطرة على الأعراض. 

أبرز العلاجات المنزلية للحوامل: 

​- ترطيب الجسم

الإكثار من تناول السوائل كالماء والعصائر الطازجة يعد حيلة جيدة لتهدئة الحلق، وترطيبه. 

- استنشاق البخار

استنشاق البخار لتخفيف الاحتقان، وعلاج سيلان الأنف. 

-الراحة

أثبتت الدراسات الطبية، أن الراحة بشكل عام عند الإصابة بنزلات البرد أوالأنفلونزا لها دور فعال في سرعة الشفاء، وللحامل بشكل خاص لأن الراحة تساهم بشكل ملحوظ في تعافي الجسم. 

-الغرغرة بالماء المالح الدافئ

عندما تصاب بالبرد، فيتعرض الحلق للألم الشديد، ولذا يمكنك علاج هذا الأمر بالغرغرة بالماء المالح 3 مرات يوميا. 

- تناول  العسل والليمون

العسل والليمون مليئان بالعناصر الغذائية، لذا فإن خلطهما في الماء الدافئ يمكن أن يعمل كعلاج طبيعي للسعال.

 

أبرز وأهم النصائح التي تقلل فرص الإصابة بنزلات البرد خلال الحمل:

-غسيل اليدين بإنتظام لمنع انتشار الفيروسات.
- قللى من الاتصال بالأشخاص الذين يعانون من أعراض البرد.
-حافظى على نظام غذائي  لدعم جهازك المناعي.
- ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة.
- اشربى كمية كافية من السوائل لدعم جهازك المناعي.
 






الحمل

نزلات البرد خلال الحمل

الحمل ونزلات البرد



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