كشف غموض العثور على جثة سائق داخل منزله بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدير سوهاج، من كشف غموض العثور على جثة سائق يبلغ من العمر 53 سنة، يقيم بدائرة مركز شرطة جرجا، في حالة تعفن، حيث عثر على الجثة يرتدى كامل ملابسه وفى حالة تعفن، وتبين من خلال الكشف الطبي أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سائق داخل منزله ، بدائرة مركز شرطة جرجا في حالة تعفن، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية بالجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بورود بلاغ من الأهالي بدائرة المركز بوفاة أحد الأشخاص بمنزله، حيث تبين وفاة المدعو محمد ي ع ي 53 سنة سائق ومقيم بذات الناحية، داخل غرفة بالطابق الأرضي بمنزله المكون من طابقين يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرته تبين أنه فـي حالة تعفن، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية به، كما تبين تواجد كافة متعلقاته الشخصية وسلامة النوافذ والأبواب.

وبسؤال كل من زوجته نوال ا ح م 51 سنة ربة منزل، ونجل عمومته محمد ع م ع 65 سنة مزارع ويقيمان بذات الناحية أفادت الأولى أن زوجها المذكور يعاني من أمراض " السكر الضغط " وأيد الثاني ما جاء بأقوالها ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.