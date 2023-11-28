وأقامت المجلة احتفالها السنوي بالعاصمة نيودلهي بمناسبة مرور 27 عاما على تأسيسها كأول مجلة في الهند تختص بتغطية ومتابعة الشؤون الدبلوماسية، وذلك بحضور عميد السلك الدبلوماسي الأجنبي لدى نيودلهي، ومؤسسة المجلة ورئيس التحرير بالإضافة إلى ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية لدى نيودلهي، وممثلين عن القطاع القطاع ووزارة الخارجية الهندية والشخصيات العامة من مختلف المجالات.