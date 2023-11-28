اليوم السابع
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غلق 5 منشآت مخالفة والتحفظ على 100 حالة إشغال بشوارع المنتزه أول الإسكندرية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:42 ص
غلق 5 منشآت مخالفة والتحفظ على 100 حالة إشغال بشوارع المنتزه أول الإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حى المنتزه أول الإسكندرية ،حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، أسفرت عن غلق 5 منشآت والتحفظ على 100حالة إشغال متنوعة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.
 
وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.
 
واستهدفت الحملة شوارع، منطقة الساعة والصداقة والسيوف قبلي وعقل باشا وخالد بن الوليد ،وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 100 حالة إشغال متنوعة، وغلق 5 منشآت  لمخالفتها قرارات الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
 
جاءت الحملة، بقيادة النقيب ابراهيم عبد المطلب رئيس وحدة شرطة المرافق ، وإسلام عبد الحميد مدير إدارة إشغال الطريق بحي المنتزة اول ،وتستمر الحملات على مدار اليوم لإعادة الانضباط بنطاق الحي.
 
حملة لرفع الاشغالات بناطق حي المنتزة اول بالاسكندرية
حملة لرفع الاشغالات بناطق حي المنتزة اول بالاسكندرية

حملة بحي المنتزة اول لغلق المنشآت المخالفة في الاسكندرية
حملة بحي المنتزة اول لغلق المنشآت المخالفة في الاسكندرية
 
 






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