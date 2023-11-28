غلق كلى لشارع امتداد حسن المأمون بالقاهرة.. اعرف التحويلات المرورية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

عينت ا لإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية مما يستلزم الغلق الكلى (لشارع إمتداد حسن المأمون بالقاهرة مسافة محددة)، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءاً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقان (28- 29/11/2023).. وإجراء بعض التحويلات المرورية بشارع إمتداد حسن المأمون على النحو الآتى:

القادم من شارع حسن المأمون إتجاه محور المشير يتجه يساراً من الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش وإستكمالا ًبشارع الورش فيميناً محور شنزو آبى فالدوران والعودة تجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.

القادم من محور المشير إتجاه كوبرى سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين تجاه محور شنزو آبى فيميناً شارع المسبك والدوران والعودة تجاه محور شينزو آبى فيميناً شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

القادم من طريق الخدمة بمحور شنزو آبى يسلك شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.