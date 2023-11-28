عودة خطوط الاتصال بالإسعاف والشرطة فى إسرائيل بعد تعطلها 3 ساعات

وكالات

أفاد موقع الشرق الإخبارى، الثلاثاء، بأن خطوط الهاتف الخاصة بالشرطة والإسعاف والإطفاء عادت إلى العمل بعد تعطلها لثلاث ساعات دون الكشف عن سبب محدد.

وخلال فترة الانقطاع تم توجيه المتصلين لاستخدام أرقام بديلة للتواصل مع أجهزة الطوارئ.

وقالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية في بيان إن العطل ليس بسبب هجوم إلكتروني.

وكانت قد قالت شرطة إسرائيل، إن خطوط الطوارئ في البلاد لا تعمل بسبب "خطأ مؤقت" غير معلوم في الخدمة.

وقالت الشرطة في بيان إن"خط الطوارئ 100 للشرطة غير نشط"، مضيفة أنه تم توجيه المكالمات الطارئة إلى رقم آخر، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كما وجهت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" المتصلين إلى الاتصال برقم آخر للحصول على المساعدة الطبية والاستجابة للحالات الطارئة "بسبب عطل في خطوط الطوارئ".



