اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

عودة خطوط الاتصال بالإسعاف والشرطة فى إسرائيل بعد تعطلها 3 ساعات

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:50 ص
عودة خطوط الاتصال بالإسعاف والشرطة فى إسرائيل بعد تعطلها 3 ساعات الشرطة الإسرائيلية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد موقع الشرق الإخبارى، الثلاثاء، بأن خطوط الهاتف الخاصة بالشرطة والإسعاف والإطفاء عادت إلى العمل بعد تعطلها لثلاث ساعات دون الكشف عن سبب محدد.

وخلال فترة الانقطاع تم توجيه المتصلين لاستخدام أرقام بديلة للتواصل مع أجهزة الطوارئ.

وقالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية في بيان إن العطل ليس بسبب هجوم إلكتروني.

وكانت قد قالت شرطة إسرائيل، إن خطوط الطوارئ في البلاد لا تعمل بسبب "خطأ مؤقت" غير معلوم في الخدمة.

وقالت الشرطة في بيان إن"خط الطوارئ 100 للشرطة غير نشط"، مضيفة أنه تم توجيه المكالمات الطارئة إلى رقم آخر، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كما وجهت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" المتصلين إلى الاتصال برقم آخر للحصول على المساعدة الطبية والاستجابة للحالات الطارئة "بسبب عطل في خطوط الطوارئ".


 







اسرائيل

خطوط الهاتف

هجوم إلكتروني

خطوط الطوارئ




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة