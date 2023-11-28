عضو مستقبل وطن بالمنوفية: ندعم المرشح عبد الفتاح السيسى لاستكمال البناء

المنوفية - محمد فتحى

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب دائرة منوف والسادات وسرس الليان بمحافظة المنوفية: "جئنا اليوم لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنه دعم جميع القطاعات سواء فى التعليم أو الصحة، أو الإسكان".

جاء ذلك خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، والذى نظمه حزب مستقبل وطن، بحضور نواب حزب مستقبل وطن عن محافظة المنوفية، والنائب سيد نصر أمين شئون العمال والفلاحين، النائب فخرى طايل أمين شئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل الوطن، ياسر ريان، تامر عبد الحميد، النائب أحمد الخشن أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمنوفية، النائب أحمد أبو زيد آمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية.

وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، أن ندعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى شتى القطاعات.

وطالب عضو مجلس النواب بدائرة منوف سرس السادات، أهالى المنوفية بالخروج والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، خاصة أن محافظة المنوفية لها تاريخ سياسى كبير فى الوقوف ضد الجماعات الإرهابية لحماية الوطن الغالى مصر.