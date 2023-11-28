عبد البديع عبد الله وكيلا لكلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 2246 بتعيين الدكتور عبد البديع عبد الله عبد المعبود محمد الأستاذ بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب وجراحة الفم والأسنان وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

وكانت كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق قد نظمت قافلة بيطرية لقرية كفر العلماء مركز فاقوس بالشرقية ، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023 /2024 وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة.

وتم الكشف على 241 حالة حيوانات، 1986 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً في إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية .

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.