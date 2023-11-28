طقس مستقر على معظم مدن وقرى محافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تشهد اليوم الثلاثاء معظم مدن وقرى محافظة المنوفية، طقس مستقر منذ الساعات الأولى لصباح اليوم وتظهر سماء صافيه خالية من الغيوم وشمس ساطعة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 2 ديسمبر 2023، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.