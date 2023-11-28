اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:00 م
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طقس مستقر على معظم مدن وقرى محافظة المنوفية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:00 م
طقس مستقر على معظم مدن وقرى محافظة المنوفية طقس المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تشهد اليوم الثلاثاء معظم مدن وقرى محافظة المنوفية، طقس مستقر منذ الساعات الأولى لصباح اليوم وتظهر  سماء صافيه خالية من الغيوم وشمس ساطعة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس  المتوقعة حتى السبت المقبل 2 ديسمبر 2023، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وينشر اليوم السابع تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل 2 ديسمبر 2023 كما يلى:

الثلاثاء 28 نوفمبر: 
 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

 شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجة

 

الأربعاء 29 نوفمبر: 
 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

 شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 15 درجة

 

الخميس 30 نوفمبر: 
 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة

 شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة

 

 







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