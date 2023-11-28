طقس الشرقية مشمس لطيف نهارا والحرارة الصغرى 11 درجة.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء، مشمس مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 22 والصغرى 11 درجة ونسبة سقوط أمطار 0% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 50 % والرياح 5 كم/ ساعة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم عمل غرفة عمليات بمحافظة الشرقية لمتابعة أحوال الطقس وغرف عمليات أخرى برئاسة المراكز لمتابعة الطقس وخروج سيارات لشفط المياه من الشوارع والعمل على إعادة الحياة لطبيعتها فى اسرع وقت ممكن

واضاف أن لجان من الكهرباء والمحليات فحصت جميع أعمدة الإنارة بالمدن والقرى والنجوع وقامت بتغيير التالف منها وتغيير الاسلاك المكشوفة إلى أسلاك معزولة لعدم صعق المواطنين حال هطول الأمطار

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.



السماء صافية



طقس الشرقية لطيف



طقس لطيف