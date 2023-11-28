طالبة بجامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الثالث فى بطولة الجامعات لكرة السرعة

الإسكندرية أسماء على بدر

حصلت الطالبة سارة أحمد ب جامعة الإسكندرية علي المركز الثالث في سباق السولو ببطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي 51 لكرة السرعة، وتقدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية بالتهنئة للفائزين.

يذكر أن كلية العلوم جامعة الإسكندرية فازت ببطولة خماسى كرة القدم على مستوى جامعة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية وإشراف الدكتور علي عبدالمحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال بيان اليوم، إن الفريق حقق بطولة خماسي كرة القدم، والتى نظمتها اللجنة الرياضية باتحاد طلاب الجامعة، يذكر أن فريق كلية العلوم قد حقق الفوز فى الدور النهائى علي كلية زراعة سابا باشا بنتيجة 3/1.

جدير بالذكر أن فازت الطالبة نورسين محمد بطلة منتخب مصر وطالبة بجامعة الإسكندرية بالميدالية البرونزية وتهزم بطلة تونس 6 /2 فى منافسات كوميتيه -61 ك فردى سيدات فى بطولة العالم بودابست 20.

يذكر أن حصدت جامعة الإسكندرية ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعى الـ50 للمصارعة حيث فازت بـ3 ميدالية ذهبية، 2 ميدالية فضية 2 ميدالية برونزية.