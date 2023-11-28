ضبط 116 قطعة سلاح و248 قضية مخدرات فى حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (248) قضية مخدرات و(116) قطعة سلاح نارى وتنفيذ (86257) حكم قضائى متنوع.

وشنت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين ،الشابو") بحوزة 6 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (46) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (22 بندقية آلية- 19 بندقية خرطوش- 13 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (46 متهم لـ 32 منهم معلومات جنائية")