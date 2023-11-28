ضبط وتحرير 35 محضرا ومخالفة متنوعة فى حملات على المخابز والأسواق بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة للمرور على المخابز البلدية لمتابعة جودة رغيف الخبز البلدي والأوزان القانونية والأسواق والمحلات التجارية، بهدف التأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية بالمعارض والمبادرات، وبيعها بالأسعار المخفضة على مستوى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية والفواتير والإعلان عن الأسعار تنفيذا للتوجيهات الوزارية المنظمة لذلك.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 35 محضر ومخالفة تموينية، شملت في مجال المخابز تحرير عدد 24 مخالفة تموينية، وهى 11 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 إنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفة تصرف المخابز في عدد 2 شيكارة دقيق بلدي، ومخالفة توقف مخبز عن الإنتاج، ومخالفة إختراق ماكينة ( ضرب بطاقات بدون انتاج فعلي)، و2 مخالفة عدم وجود سجل، و2 مخالفة عدم نظافة، وفي مجال الأسواق تحرير عدد 11 محضرا تموينيا شملت 8 مخالفات عدم إعلان عن أسعار السلع، و3 مخالفات حيازة سلع بدون فواتير.

ويضيف وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه جاءت أبرز الأحراز والمضبوطات فى الحملات ضبط 20 كرتونة معسل بدون فواتير، و15 كرتونة مقرمشات أطفال بدون فواتير، و10 شيكارة علف حيوان بدون فواتير، وأهابت المديرية بكافة المواطنين عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أي صاحب نشاط تمويني مخبز / بدال تمويني للحفاظ على الدعم المستحق وعدم تعرض البطاقة للإلغاء نهائياً.