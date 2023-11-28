الرئيسية حوادث ضبط هارب من الإعدام فى قنا الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:54 م غرفة الإعدام - أرشيفية محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تمكن قطاع الأمن العام من ضبط (تاجر أعلاف - مقيم بقنا) لكونه محكوم عليه غيابياً بالإعدام فـى قضية "قتل عمد واستعراض قوة وأسلحة وذخيرة". تم اتخاذ الإجراءات القانونية. الامن العام جرائم القتل اخبار الحوادث تنفيذ الاحكام الاعدام الموضوعات المتعلقة ضبط مخدرات بقيمة 21 مليون جنيه في بولاق الدكرور الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:40 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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