ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط صاحب مكتب خدمات فندقية بالدقهلية لمزاولته نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها عبر موقع "فيس بوك.

أكدت المعلومات قيام (صاحب مكتب خدمات فندقية - مقيم بالدقهلية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية المنسوبة لعدد من الجهات غير الحكومية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ..وبحوزته (عدد من الأكلاشيهات لمؤسسات وشركات تجارية – عدد من شهادات الخبرة "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لشركات ومؤسسات تجارية – عدد من شهادات التدريب والدبلوم "مزورة" بأسماء أشخاص تفيد إجتيازهم الدورات والبرامج التدريبية ممهورة بأكلاشيه مقلد – بيان مفردات مرتب "مزور "– الأجهزة والأدوات والبرامج المستخدمة فـى التزوير - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبفحص الأجهزة والهاتف المضبوط تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.