ضبط المتهم بإشعال النيران في سيارة مواطن بالفيوم

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية) بتضرره من عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز، لإضرامه النيران بسيارته الملاكى وامتداد الحريق لمركبة "تروسيكل" - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" حال توقفهم بقطعة أرض ملحقة بمنزلهما، وعلل ذلك لخلافات الجيرة، نتج عن ذلك حدوث تلفيات بمقدمة السيارة والتروسيكل والدراجتين الناريتين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.