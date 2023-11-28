اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:17 م
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ضبط المتهم بإشعال النيران في سيارة مواطن بالفيوم

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:42 م
ضبط المتهم بإشعال النيران في سيارة مواطن بالفيوم حريق سيارة-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية) بتضرره من عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز، لإضرامه النيران بسيارته الملاكى وامتداد الحريق لمركبة "تروسيكل" - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" حال توقفهم بقطعة أرض ملحقة بمنزلهما، وعلل ذلك لخلافات الجيرة، نتج عن ذلك حدوث تلفيات بمقدمة السيارة والتروسيكل والدراجتين الناريتين.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.






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