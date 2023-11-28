وقال القصاص - في مقال بصحيفة السياسة الكويتية تحت عنوان "السيسي رئيسي" - إن مصر تبنى حضارتها مرة أخرى، ليكتب التاريخ اسمها مرة ثانية في صفحات الشرف للبشرية جمعاء، فما حدث في مصر منذ عشر سنوات، لا يمكن أن يتخيل بشر أنه حدث، أو بمعنى أدق، لا يمكن أن يتخيل بشر أن المصريين استطاعوا أن ينجزوا المستحيل ويجعلوه طيعاً سهلاً في أيديهم، وهذا هو سر الرئيس السيسي.

وأضاف القصاص أن سر الرئيس السيسي ومفتاح نجاحه أنه واثق في نفسه كوثوقه في المصريين، فهو يعلم علم اليقين أن المصريين قادرون على فعل المستحيل، لكن لم يستطع أحد من قبل أن يعرف مفتاحهم، بينما هو يعلم، لذا كان سهلا عليه أن يجعل المصريين يبنون 27 مدينة جديدة ودرة تاجها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كيلومتر، تم الانتهاء من تنفيذ 5800 كيلومتر منها، وجارٍ العمل في 1200 كيلومتر، كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق الحالية، وتم الانتهاء من تنفيذ 7800 كيلومتر منها، وجارٍ العمل في 2200 كيلومتر.

وقال: "وإيمانا من الرئيس السيسي بكرامة وإنسانية المواطن المصري كان تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها من المبادرات التي اهتمت ببناء الإنسان وصحة وتعليمه، وامتدادا لحرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية على مدار السنوات التسع الماضية، تضمنت الخطة الاستثمارية لعام 23/ 2024 إدراج استثمارات قدرها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يسهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.

وفي مجال الزراعة كان إطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015، ويشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان 13 منطقة في ثماني محافظات تم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق".

وأشار إلى أن كل ذلك هو غيض من فيض الإنجازات التي يشهد عليها الجميع داخل مصر وخارجها، ولن تسع صفحات صحف الكويت لإنجازات رئيس وقائد مصري قلما يجود به الزمان. مختتما: "لذا فإنني سأنتخب السيسي.. ليصير دائما وأبدا السيسي رئيسي".

