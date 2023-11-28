شعبة الدواجن: استقرار أسعار الفراخ فى الأسواق اليوم

كتب ــ إسلام سعيد

كشفت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية استقرار أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء عند 63 جنيها تسليم أرض المزرعة، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 70 إلي 73 جنيها للكيلو وسط استقرار في معروض الدواجن.

وأشارت شعبة الدواجن علي لسان عبد العزيز السيد رئيس الشعبة، إلي أن أسعار البيض في الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 145 جنيها و153 جنيها للبيض البلدي وتصل المستهلكين 160 إلي 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلي 150 جنيها.

وقال، إن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والتي بدأت 15 أكتوبر الماضي ساهمت في خفض أسعار الدواجن في المزارع دون 63 جنيها وخلال الشهر الماضي الأسعار شهدت ثبات ملحوظ وسط توافر كميات كبيرة تساهم في تلبية احتياجات الأسواق.

وكشف، أن سوق الدواجن في مصر حقق الاكتفاء الذاتي بحجم إنتاج يصل إلى 1.5 مليار فرخة سنويًا، بخلاف التربية غير المنتظمة مما يساهم في توفير احتياجات اللحوم للمستهلكين.