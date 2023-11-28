اليوم السابع
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شروط التبرع بالبلازما لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقاتها.. التفاصيل

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:17 ص
شروط التبرع بالبلازما لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقاتها.. التفاصيل شروط التبرع بالبلازما
كتب وليد عبد السلام

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كشفت إدارة مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما  عن شروط التبرع بها من جانب المواطنين والتى تضمنت: 
 
١- السن من 18 إلي 60 عاما 
٢- الوزن أكثر من 50 كجم 
٣- الحالة الصحية جيدة ولا يعانى الشخص من أمراض مزمنه أو خطرة 
 
 
وقالت إدارة مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات الدم إن المتبرع يخضع للفحص الطبى الشامل وتحاليل معملية مجانية للتأكد من سلامته قبل التبرع بالبلازما .
 
 
ودعت إدارة مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما للانضمام إلى برنامج المتبرع المنتظم بالبلازما، وقالت "بتبرعك تستفيد وهتساعد في توفير دواء لمريض".
 
وتابعت: "لو عايز تعرف معلومات أكثر عن مزايا المتبرع المنتظم، كلمنا على 15442 أو أرسل لنا رسالة برقمك وسنتواصل معك في أقرب وقت".
 
وقالت إنه تم تشغيل مراكز التبرع بالبلازما فى 6 أكتوبر، المعادي، حلوان، كوبري القبة، مصر الجديدة، التل الكبير، الإسماعيلية، مدينة نصر، السويس ومواعيد العمل من السبت إلي  الخميس: من 2 ظهراً الي 10 مساءً، من الأحد الي الأربعاء: من 10 صباحاً الي 11 مساءً.
 
 
شروط التبرع بالبلازما
شروط التبرع بالبلازما

 







التبرع بالبلازما

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مراكز التبرع بالبلازما

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