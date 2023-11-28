شركات السياحة: عدم الإصابة بالزهايمر والفشل الكلوى أحد شروط حج هذا العام

كتب أحمد عرفة

قال أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن تحديد الاشتراطات الصحية لموسم الحج الآن أمر طبيعى كى يتخذ المواطن المصرى قراره مبكرا ويتم البدء لموسم الحج مبكرا وهذا يفيد موضوع التسكين الخاص بالحجاج المصريين داخل المملكة العربية السعودية.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن من أهم البنود الخاصة بالحج هي البنود الصحية التي تعلن عنها وزارة الصحة المصرية ونظيرتها السعودية.

وتابع أشرف شيحة، أن من بين الشروط عدم الإصابة بفشل كلوى وعدم الإصابة بالزهايمر وأمراض نفسية وهي شروط حديثة فرضتها وزارة الصحة السعودية، موضحا أن هذه الشروط ليست فقط للمصريين بل للمسلمين في كافة أنحاء العالم.

وقال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه بعد أزمة كورونا بدأت الأولوية في متابعة الشروط الصحية والتأكيد أن من يؤدون مناسك الحج في ظل اتزاحم الشديد ليس من المصابين بقلة المناعة .