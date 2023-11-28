شركات التأمين تصرف 24.7 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 9 شهور

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية ، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 وبلغت 54.9 مليار جنيه، مقابل 42.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 30%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 27.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023، مقابل 17.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 59.1%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 27.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023، مقابل 25.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 10.1%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 24.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 مقابل 19.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 25%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 11.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023، مقابل 7.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 46.1%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 13.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023، مقابل 12.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 11.8%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 بين 48.8 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 35.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 36.4%، و6.2 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 6.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 5.1%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 22.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 مقابل 17.8 مليار جنيه بنسبة نمو 25.8%، و2.4 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 1.995 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 17.8%.