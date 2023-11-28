سيدة تطلب الطلاق بعد 29 سنة زواج: "شريك حياتى أساء معاملتى"

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على نفسها من عنفه، واتهمته بطردها من مسكن الزوجية والتعدى عليها والاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها، لتؤكد:" سرق كل حقوقى الشرعية وتعرضت للخيانة، وباع مصوغاتى وبدد منقولاتى بعد زواج دام 29 سنة".

وأشارت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "طلقنى زوجى مرتين من قبل على يد مأذون ولكنى عد له بسبب ضغط أولادى وتعهده لى بحسن المعاملة ولكنه للاسف خدعنى وقام بردى خوفا من ملاحقتى له بنفقات العدة والمتعة والمؤخر الكبير الذى سبق أن سجله على نفسه فى أخر رجوع لى والذى يبلغ 600 ألف جنيه، لأعيش منذ شهور فى جحيم بعد أن واصل ملاحقته لى لتهديدى للتنازل عن حقوقي".

وتابعت الزوجة: "أنهال عليه بالضرب وتسبب بإصابته بجروح خطيرة، وحررت محضر ضده لإثبات ما أرتكبه فى حقى، ليواصل الإساءة لى بشكل متكرر، وسبى وقذفى والتهديد بتدميره حياتى بسبب جنونه وتصرفاته، وقام بمضايقتى والتسبب بقطع علاقتى مع أبنائى، بعد أن أصر على االتشهير بسمعتى للى ذراعى للرجوع له والتنازل عن دعوى الطلاق أو التنازل عن حقوقى، وأصر على إلحاق الضرر المادى والمعنوى بى، لأعجز عن الوصول لحل ودى معه".

وأكدت الزوجة: "زوجى تزوج مؤخرا بشقتى، لأعيش فى عذاب عندما علمت بمنحه شقى عمرى لزوجته الجديدة، وحاولت الحصول على حقوقى فرد على ذلك بدعوى النشوز وحاول إسقاط حقى الشرعى فى النفقات والمصوغات والمنقولات".