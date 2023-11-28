سفير السلطنة: تجمعنا بمصر علاقات راسخة ورؤى متناغمة إزاء القضايا الرئيسة

تحتفى سفارة سلطنة عمان بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بالعيد الوطنى السلطنة الثالث والخمسين، برعاية سفير سلطنة عمان فى القاهرة عبد الله بن ناصر الرحبى، ومشاركة وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير الصناعة محمد سمير ولفيف من السفراء والدبلوماسيين وكبار الشخصيات العامة والمثقفين والسياسيين بمصر وعمان.

أشار السفير الرحبى - فى كلمته بهذه المناسبة- إلى ما تشهده سلطنة عُمان من تطور كبير على مختلف الأصعدة، والخطط التى تسير فى طريق تنفيها تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق وصولا لتحقيق رؤية السلطنة 2040، والتى تعد رؤية واعدة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطور وتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تُسهم فى صياغتها كل شرائح المجتمع العُمانى، وإننا نمضى بقوة نحو تنفيذ الاستراتيجيات الممكنة تحقيقا لتلك الرؤية.

وأضاف الرحبى، إننا نحتفى أيضا بما تحقق من تقدم كبير فى مسيرة نهضتنا المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق الذى أكد على سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة الدولة العصرية والحضارية والاقتصادية وأن يكون العُمانى شريكا حقيقيا فى التنمية الشاملة.

استطرد السفير العُمانى، قائلًا إن استشراف السلطان، لمستقبل السلطنة انعكس إيجابًا على تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى وهو ما ظهرت نتائجه جليا من منجزات ماثلة للعيان فى مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا؛ فجاء قرار إعادة هيكلة مجلس الوزراء ليؤكد حرصه على متابعة الجهود المبذولة فى تجويد الأداء الحكومى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة تحقيقًا لرؤية عُمان 2040 بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسته تكريسًا لنظام قضائى ناجز وتحقيق أرفع المعايير فى العدالة والنزاهة والشفافية وتماشيًا مع أهداف وركائز رؤية عُمان 2040 وتوحيد جهات التقاضى والادعاء العام فى منظومة قضائية واحدة.

وعن العلاقات الثنائية المميزة التى تربط مصر وسلطنة عمان قال الرحبى، العلاقات العمانية المصرية مستندة على جذور راسخة وتعاون ممتد وأحدث الرئيس السيسى تطور العلاقات بيننا على كافة المستويات ولدينا رؤى متناغمة بين البلدين وسياساتهما إزاء مختلف القضايا وفى مقدمتها القضية الفلسطينية

وأشار إلى الزيارة المهمة التى قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى مصر والتى أسست لمرحلة جديدة من التعاون الثنائى فى مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء وغيرها من المجالات وفق رؤية السلطنة 2040.

وأضاف الرحبى أن مصر والسلطنة تجمعهما علاقات أخوية على كافة الأصعدة ؛ مضيفا بأن تلك العلاقات أصلها ثابت بثبات جذورها منذ عهد القدماء المصريين، ومستمرة فى التطور ترفرف عليها روح المحبة وترويها ينابيع التعاون المشترك، وقال السفير أن عاما تلو الآخر تزداد قوة ومتا تلك العلاقات، ويضاف للمسيرة المتميزة والراسخة للعلاقات العمانية المصرية.

وعلى صعيد التعاون بين البلدين، قال الرحبى إن مجالات التعاون تزداد يوما تلو الآخر، مثمنًا ما تقدمه الدولة المصرية ممثلة فى الحكومة من رعاية وتسهيلات للطلاب ولرجال الأعمال العُمانيين أيضا.

وأكد السفير العُمانى، أن الحكمة والاتزان كانت دائما عنوان للعلاقات بين البلدين، وتمتد تلك العلاقات بثقة وثبات فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلدين.