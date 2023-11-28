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سفير أمريكا بالأمم المتحدة: روسيا سرقت الحبوب الأوكرانية ودمرت الزراعة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 05:37 م
سفير أمريكا بالأمم المتحدة: روسيا سرقت الحبوب الأوكرانية ودمرت الزراعة سفير أمريكا بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "روسيا سرقت الحبوب الأوكرانية وخربت الأراضي الزراعية وقصفت البنية التحتية الزراعية والمدن الساحلية في أوكرانيا.

وكتبت الخارجية الأمريكية على موقع "إكس": على الرغم من هذه الهجمات المتواصلة وقف الشعب الأوكراني صامداً، وتقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الأوكراني مهما طالت الهجمات".

وتتواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير عام 2022، حيث أعلنت الحكومة الروسية أن القصف الأوكراني دمر منشأة حدودية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي على الحدود الروسية الأوكرانية، وزعمت أنها قتلت 5 جنود أوكرانيين حاولوا العبور إلى الأراضي الروسية.

ونفت أوكرانيا التورط في كلا الحادثين ووصفتهما بالعلم الكاذب، وفي اليوم نفسه، اعترفت الحكومة الروسية رسميًا بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة ذاتيًا كدولتين مستقلتين، وفقًا لبوتين، ليس فقط في المناطق التي تسيطر عليها بحكم الأمر الواقع، ولكن الأوبلاست الأوكرانية ككل، وأمر بوتين القوات الروسية، بما في ذلك الدبابات، لدخول هذه المناطق.

 

 







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