زراعة المنيا تنسق مع البنك الزراعى لإنهاء استخراج كارت الفلاح للمزارعين

قال الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إنه يجرى التنسيق مع البنك الزراعى من أجل سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة باستخراج كارت الفلاح، وذلك للتيسير على المزارعين فى صرف الأسمدة، وتشديد الرقابة والمتابعة فى إطار منظومة الحوكمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن التواجد بين المزارعين فى الحقول والزراعات يساهم فى تقديم التوعية لهم، ويجعل المديرية تلمس مشاكل المزارعين عن قرب وبذلك يتم إيجاد حلول فورية لهم، وأيضا حث المزارعين على استخدام التقاوى الجيدة المعتمدة، لأن تلك التقاوى تساهم فى تحقيق أعلى إنتاجية ويكون لها مردود إيجابى على المزراعين، فى ظل برنامج الوزارة لإنتاج تقاوى القمح تكفى لزراعة كافة المساحة المستهدف زراعتها.

واستطرد وكيل الوزارة، أن سعر ضمان توريد محصول القمح هذا العام هو 1600 جنيه للإردب وهذا السعر استرشادى فقط، أى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالمية وقت الحصاد وفقا للسوق وبما يحقق مصلحة الفلاح، مع استمرار التوعية للمزارعين باستخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة وحتى الحصاد وذلك لتخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

وأوضح وكيل الزراعة، أنه تم تدريب عدد من مهندسى المكافحة على كيفية التعامل بجهاز الحقن لمكافحة سوسة النخيل، وشرح كيفية الحقن للإصابات القاعدية وإصابات القمة والتعريف أيضا بمظاهر الإصابة، والقيام بتجربة الحقن بالجهاز عمليا على النخيل غير المصاب، وكذلك التدريب على طريقة فك وتركيب جهاز الحقن، وذلك بهدف رفع كفاءة كافة مهندسى المكافحة فى شتى مجالات المكافحة ولكافة المحاصيل.

وأشار وكيل الوزارة، إلى الجولات التى تقوم بها مديرية الزراعة لمتابعة الحقول الإرشادية المنزرعة بمحصول القمح والمحاصيل الأخرى المنزرعة كالبطاطس والبصل والخضر والمتوقع زراعة محصول القمح عقبها، بهدف الوقوف على حالة المحاصيل المنزرعة وحث المزارعين وتشجيعهم على زراعة محصول القمح لتحقيق المستهدف والذى يبلغ 267 ألف فدان بمحافظة المنيا هذا العام.