

وأضاف ريابكوف -وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- أن "التنازلات الأحادية الجانب من الجانب الروسي هي بالطبع مستبعدة كليًا"، مشيرًا إلى أن "الكثير من الأمور السلبية حدثت في العلاقات الروسية الأمريكية في الآونة الأخيرة، وهو ما لا يجعل من الممكن استئناف الحوار السياسي حول القضايا المهمة"، متابعًا أن "المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق واشنطن".



كما استبعد ريابكوف عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وأوضح ريابكوف أن الجانب الأمريكي لم يطلب عقد اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مقدونيا الشمالية.