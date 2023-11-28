رصف طريق رشيد الساحلى بالبحيرة بتكلفة 10ملايين جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق، وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفى هذا السياق قامت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة كريمة عاشور بمتابعة أعمال رصف الطريق الدائري الرابط بين طريق إدكو رشيد وطريق رافد الدولى الساحلى بمدينة ادكو بطول 4 كم بتكلفة إجمالية تقدر بـ 10مليون جنيه.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد والإشتراطات والمواصفات القياسية للتنفيذ لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين .