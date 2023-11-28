اليوم السابع
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رصف المنطقة الغربية ببلطيم فى كفر الشيخ بتكلفة 3.3 مليون جنيه

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:40 ص
رصف المنطقة الغربية ببلطيم فى كفر الشيخ بتكلفة 3.3 مليون جنيه رصف المنطقة الغربية بمدينة بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال رصف المنطقة الغربية بمدينة بلطيم بتكلفة 3.3 مليون جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والجهاز المعاون له.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة مشيراً إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

رصف الشوارع بدسوق
رصف الشوارع بدسوق

 

استمرار أعمال الرصف بكفر الشيخ
استمرار أعمال الرصف بكفر الشيخ

 

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

 

 

 







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