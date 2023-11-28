رئيس مدينة قوص بقنا: تحرير 79 مخالفة تموينية خلال شهر نوفمبر الجاري

قنا صابر سعيد

قال الدكتور قدري الشعيني، رئيس مركز ومدينة قوص بقنا، إن إدارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع إدارة الطب البيطري، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق المدينة والقري التابعة له خلال شهر نوفمبر الجاري، أسفرت عن تحرير 75 محضر مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح الشعيني، أن المخالفات شملت تحرير 56 محضراً لأصحاب المحالات التجارية ومحال الجزارة، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية المعروض، وعدم الاحتفاظ بالفواتير فضلا عن ذبح وعرض لحوم خارج المجازر الحكومية، مسترسلا تصريحاته بانه تم تحرير 23 محضرا للمخابز البلدية من قبل لجان التفتيش ومراقبي الإدارة التموين تضمنت المخالفات محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وخبز غير مطابق للمواصفات واخري لتصرف في كميات الدقيق.



وأكد رئيس المركز، أن الحملات الرقابة التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

