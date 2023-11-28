رئيس كفر الشيخ الأزهرية: تطبيق نظام التوثيق الإلكترونى الحديث للطلاب

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوى، رئيس الإدارة المركزية ل منطقة كفر الشيخ الأزهرية ، أنه اطلع على نظام التوثيق الإلكتروني الحديث للطلاب، مناقشاً كيفية تسجيل الطلاب بكل معهد على حدة عبر المنظومة الإلكترونية الحديثة للتغذية، وتنزيل الكميات الغذائية بشكل تلقائي للمعاهد بحسب ما ورد بإحصائيات معاهد المنطقة.

وأضاف شهاوى، أنه تسلم نسخة من التصور النظري لكيفية عمل المنظومة خلال الفترة القادمة، ومدى الاستفادة منها والتي تتيح للعاملين خلالها توفير مزيد من الجهد والوقت.

وقال الشهاوي، إنه تابع فعاليات اليوم الثاني لسير اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والذي خصص للمتقدمين من طلاب المعاهد الابتدائية التابعة لإدارت فوه، والحامول، ومطوبس، وبيلا التعليمية الأزهرية، وذلك وسط تأمين مشدد وتنظيم وهدوء تام.

وأكد شهاوي، أنه التقى فريق برنامج «أخ ثان والرابط إنساني»، ضمن الجولات الحوارية الذي يستهدفها فريق البرنامج بالمعهد، مع أحد أهم الشخصيات الأزهرية بالمحافظة، لنشر مشروع «إقرأ وارتقي» والذي يشمل مناقشة 6 قيم من برنامج «أخ ثان والرابط إنساني» والتي تنفذ جميعها في قيمة السلام المجتمعي، وهي القيمة الختامية لفعاليات البرنامج بالفصل الدراسي الأول والتي تنتهي بختام هذا الأسبوع، وتم مناقشة حول أهداف القيمة وتم فتح باب التحاور للتعبير والرد على أسئلة الطالبات حول مفهوم بعض القيم مثل التعايش والعدل والمساواة ومفهوم الإنسانية والمعيشية.