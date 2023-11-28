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رئيس حملة السيسى: توطين الصناعة ومواجهة التضخم ضمن المحور الاقتصادى لمرشحنا

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 08:25 م
رئيس حملة السيسى: توطين الصناعة ومواجهة التضخم ضمن المحور الاقتصادى لمرشحنا الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
محمد الجالى - هند مختار

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قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، إن رؤية مرشحهم فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى هى توطين الصناعة ومواجهة التضخم وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتركيز على مشروعات الطاقة والنقل.
 
وأوضح إنه مع قرب تصويت المصريين فى الخارج بداية من يوم الجمعة المقبل، أتوجه بالشكر للهيئة العامة للاستعلامات على جهدها والهيئة الوطنية للانتخابات. 
 
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر الحملة، أن الحملة عقدت 110 لقاءات بإجمالى 2750 زائرا ضمن 18 فعالية خارجية وتم مقابلة 315 جهة، وعقد 40 لقاء مع المصريين بالخارج من 60 دولة.
 
وأوضح، إنه تم تم إقامة 15 ألف مشروع فى مصر خلال التسع سنوات الماضية.






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