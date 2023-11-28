رئيس المصرية للاتصالات وأعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين فى عزاء والد الزميلة هبة السيد

قدم عدد كبير من أعضاء نقابة الصحفيين، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء اليوم الثلاثاء، العزاء في وفاة والد الزميلة هبة السيد، نائب رئيس قسم الاقتصاد بجريدة اليوم السابع، والمقام بقاعة السلام بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

وضمت قائمة الحضور: المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ومحمد شمروخ، نائب أول الرئيس التنفيذي للشركة لقطاع الشؤون المالية، ومحمد حنفي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهالة عبد الودود، الرئيس الإقليمى لقطاع العلاقات الخارجية والاستدامة بشركة كوكاكولا، والإعلامي أسامة كمال، وأميرة تهامي، مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة اورنج، وياسمين الصواف مسؤول العلاقات العامة بشركة اورنج، ومحمد العزب، رئيس قطاع الإعلام بالشركة المصرية للاتصالات، وهدى الديب، رئيس الإدارة التنفيذية للعلاقات العامة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإعلامى محمد الباز.

ومن نقابة الصحفيين كل من محمد يحيي، وحسين الزناتي، ورؤوف خليفة، ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين، والإعلامية داليا عبد الرحيم علي، وأمنية يحيي، نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، وعدد من الصحفيين.

ومن الزملاء بجريدة اليوم السابع، أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، ويوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، وعادل السنهوري، مدير تحرير جريدة اليوم السابع، وبهاء حبيب، نائب رئيس التحرير، وعمرو جاد، رئيس التحرير التنفيذي، ومحمود جاد، نائب رئيس التحرير، ومحمود ياسين، نائب رئيس التحرير، ومحمد الجالي، مدير التحرير، وإحسان السيد، مدير التحرير، ومحمود عسكر، رئيس قسم الاقتصاد، وكامل كامل، رئيس قسم السياسة، وإسلام سعيد، نائب رئيس قسم الاقتصاد، والزملاء أحمد حسن، وأحمد حمادة، ومحمد أسعد، وسيد زيادة، وعلي حسان، وأحمد أبو حجر، والزميلات أسماء أمين، ومروة الغول، وسماح لبيب.